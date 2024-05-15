樂團「告五人」今年3月在宜蘭運動公園演出，2天演出吸引近4萬歌迷朝聖，儘管第2天下雨但人氣不減，卻也讓地方再次萌生興建可遮風避雨的小巨蛋，國民黨議員林岳賢今天（15日）在議會向縣府提案，盼能在宜蘭運動公園田徑場原址興建可容納5000至7000人的小巨蛋。

林岳賢指出，宜蘭縣1年有8、9個月在下雨，卻欠缺大型的室內運動場，過去地方曾提及興建小巨蛋，也有提議在3000多坪上的運動公園田徑場上「加蓋」，但田徑場興建迄今40多年，結構體也沒辦法支撐，因此他建議是田徑場原址蓋小巨蛋。

林岳賢表示，興建小巨蛋恐怕要花20億至30億元，每年維護管理預估得花1000萬到2000萬元，但以「告五人」在3月16、17日在宜蘭演出為例，讓宜蘭在這2天是一房難求，創造出的周邊效益可達2億元。

國民黨議員楊弘旻說，全台有9個小巨蛋，最大的在台北，可容納4萬人，最小在金門，可容納3500人，花蓮也可容納3800人，此外新北、台中等地都有小巨蛋，但宜蘭要小巨蛋並非是為了蓋而蓋，而是多雨的天候比其他縣市更有小巨蛋的需求。

楊弘旻表示，「告五人」在宜蘭演出的盛況可以說是個契機，原來辦在宜蘭也是可以聚集人潮、帶動觀光，除了演出、運動賽事外，也可以作為兼具多功能需求的藝文展覽中心，盼縣府評估田徑場原始興建小巨蛋。

林姿妙表示，「告五人」在宜蘭演出讓我們感受到小巨蛋的重要性，也看到演出帶動觀光、帶動繁榮也帶動了商機。她認為，宜蘭確實有小巨蛋的需求，允諾會極力向中央爭取。