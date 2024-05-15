馬桶堵塞讓人措手不及，大多人會用馬桶吸盤疏通，一名女網友表示，家裡房子老舊，不時就馬桶堵塞，前陣子向鄰居抱怨，才知道對方也有相同困擾，鄰居推薦她買一款「馬桶除臭化糞菌」，把整包粉末丟入馬桶就能分解髒東西避免堵塞，還可除臭。專家則表示，遇到馬桶堵塞，最簡單的處理方法就是倒入大量冰塊再沖水，藉由水與冰的衝力，任何阻塞雜物皆可一沖而下，安全又有效。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，家裡社區老舊，設備、管線都已老化，不時就會出現馬桶堵塞的窘況，只能用馬桶吸盤急救。原PO前陣子遇到鄰居，才知道對方家中馬桶也有同樣狀況，鄰居還推薦她預防堵塞的好物「馬桶除臭化糞菌」。

原PO得知後也買回家使用，她說這產品可以分解髒汙，避免馬桶阻塞，實際用過覺得很有效，只要把整袋粉末丟進馬桶裡，溶解後等幾個小時再沖掉就可以，她已經用過2次，覺得馬桶沖水順暢很多，而且廁所的悶臭味也改善了。

貼文掀起討論，用過的網友也讚好用，每個月一次當保養，「我都睡前丟進馬桶，到起床大約7、8個小時，剛好可以沖掉。」不過也有部分網友直言效果不佳，「我也是看別人發文介紹才買，結果沒什麼用。」

另有內行網友表示，如果不是物品掉落造成的堵塞，可以倒入大量冰塊後再沖馬桶，「我家也是管線老舊，現在會定期的用大量冰塊沖馬桶，變很順暢，沖馬桶的聲音明顯不同。」

衛浴廠商曾解釋，遇到馬桶塞住，最簡單、經濟、安全且有效的方法就是將一盆約1公斤重的碎冰塊倒進馬桶，再按下沖水按鈕，藉由水與冰的衝力，任何阻塞雜物即可一沖而下，又不會造成汙染。