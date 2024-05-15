警方前往卡拉OK查緝。（新北市新莊警分局提供／呂健豪新北傳真）

新北市1名24歲越南籍裴姓男子，上月16日遭同鄉女友人設局，先被誆騙至新莊區某卡拉OK消費，後遭自稱天道盟的蔡姓男子（28歲）及其他9名同夥毆打，並要求其支付贖金5萬元及20萬元才肯放人，不過後來裴男趁看守他的嫌犯熟睡之際脫逃、報案，警方於本月12、13日將主嫌等人逮補到案，依組織犯罪、恐嚇、擄人勒贖、傷害等罪嫌移送法辦。

據了解，被害人裴男在台從事服務業，過去因來台辦理簽證時，認識同鄉的20歲黎姓女子，雙方互留聯絡資訊，平日素有往來。上月16日，黎女佯稱邀約裴男至新莊五工二路一處卡拉OK飲酒作樂，裴男不疑有他赴約，卻因此誤入陷阱。

裴男到場後，手機立即遭到扣留，蔡嫌更夥同9名共犯，強留裴男在店內消費，期間不斷對他灌酒、毆打，因蔡嫌聽聞裴男家境不錯，要求被害人打視訊電話家人要求支付5萬元，裴男照辦之後，沒想到對方改口稱等待太久，並將贖金提高，再次索討支付20萬元才肯放人。

所幸後來裴男趁看守他的嫌犯熟睡之際趁隙脫逃，並在路上巧遇巡邏警員，立即向警方求救，警方獲報後立即組成專案小組展開追查，經連日追查後，新北市新莊警分局於本月12、13日發動查緝，分別在北市、新北市、新竹等地將蔡嫌等10名嫌犯逮補到案，訊後依組織犯罪、恐嚇、擄人勒贖、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新莊分局長王鴻儒表示，檢警全力打擊組織犯罪集團，消弭幫派氣焰絕不姑息，民眾如發現可疑或不法情事，請立即向警察機關舉報，共同維護轄區治安與你我之生命財產安全。