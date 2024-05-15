台北市2018年6月推出免費公共自行車傷害險，目前投保率68％，而11月前將投入1000輛YouBike2.0E電輔車，2026年底達4500輛，目前已有桃園市的電輔車騎乘進北市，考量電輔車加速較快，台北與新北及桃園市交通局共同決議，7月1日起於雙北、桃園租借電輔車須先投保公共自行車傷害險，否則無法租借。

依交通局資料，去年YouBike事故513件，受傷380人，申請理賠87件；今年截至4月YouBike事故126件，受傷70人，申請理賠11件。而北市每天平均20萬人租借YouBike，其中14萬人投保公共自行車傷害險，投保比率截至4月達68％。

交通局運管科長朱宸佐指出，北市年2018年6月推出免費公共自行車傷害險，騎乘時發生意外事故，造成被保險人死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請保險理賠，保險金額最高理賠100萬元，傷害住院日額最高1000元。

他表示，考量YouBike2.0E騎乘距離較遠、加速較快，經與新北及桃園交通局共同決議，自 7月1日起於雙北及桃園租借YouBike2.0E須先投保公共自行車傷害險，未投保者將無法租借YouBike2.0E，YouBike2.0則不受影響。

朱宸佐提醒，民眾可透過微笑單車官方網站、APP登入會員免費加保，但每一會員帳號雖可申請登記5張卡片，但5張卡片實際使用者與被保險人須為同一人，才符合理賠資格。