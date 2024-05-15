民眾黨立委黃國昌支持消防員組工會，同黨新北市議員陳世軒今在議會質詢，質疑新北市消防局長李清安要求同仁拿著消防署反對消防員組工會的說帖，建請民眾黨團撤回提案，被問到支不支持消防員組工會，李清安僅回應：「消防局對基層的聲音都非常重視」。

陳世軒詢問，消防局10日是否有持消防署說帖，派人前往各委員游說，不支持消防員組工會，詢問李清安是否支持「消防局組工會？」李清安答詢：「消防員組工會談滿久的，主要是看組工會目的在哪裡？」陳世軒不滿接話：「當然是保障消防員權益」，並追問李是否支持消防署意見。

李清安表示，消防局的上級就是消防署，但業務執行面需要多元溝通協調，中央也需要傾聽地方的聲音。

陳世軒詢問市長侯友宜是否知情？李清安表示不知情；陳世軒指出，去年9月屏東明揚大火造成4名消防員殉職，消防員爭取組工會保障自身權益，柯文哲、侯友宜參選總統時都表態支持消防員組工會，李清安此舉是陷侯於不義，因為代表新北市不支持消防員組工會。

李清安說，只是將中央意見反映給委員。