520總統副總統就職在即，老天爺也相當配合，來了個晴朗的藍天。國軍今（15日）早晨進行首次就職典禮空中全兵力預演，陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗率先進場，飛越總統府，緊接著，快速梯隊由F-16V戰機、IDF經國號戰機、幻象2000-5戰機及勇鷹新式高教機，依序組成5機編隊衝場，最後由空軍雷虎小組壓軸，5架AT-3教練機編隊在空中施放藍、白、紅彩煙，場面相當壯觀。軍媒《青年日報》也釋出圖影，從空中與地面的3D立體視角，讓民眾搶先目睹就職當日戰機空中操演盛況。

總統副總統就職典禮預演。( 青年日報提供 )

總統副總統就職典禮預演。( 青年日報提供 )

總統副總統就職典禮預演。( 青年日報提供 )

總統副總統就職典禮預演。( 青年日報提供 )