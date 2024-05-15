Uber Eats昨日公告，將砸9.5億美元併購Foodpanda台灣外送事業，此協議尚需公平會審核通過，目標在2025年上半年完成交易。值得關注的是，台灣兩大外送平台一旦合併，不只影響外送市場，更可能造成台灣零售業市占率大洗牌。

根據天下雜誌報導，Uber Eats、Foodpanda合併後，可能衝擊全聯、Momo市占，像是全聯小時達將迎來史上最強勁的對手。

報導指出，曾在Momo、家樂福和OB嚴選擔任數據及電商主管的麗嬰房品牌發展經理朱克強分析，Uber Eats能透過結合Foodpanda形成的需求數據資料庫，決定在哪個位置開雲端超市，及該賣那些商品等，並能清楚知道上班消費者採買的需求，在下班前祭出促銷券刺激消費。

針對Uber Eats、Foodpanda將合併，之後市占率將破8成，公平會14日表示，「這已經是獨占了」，會花比較多時間審核，確實有「不給過」的可能性。

但天下雜誌報導分析，Uber Eats、Foodpanda合併似乎已成定局，Uber Eats可能承諾一定時間內不漲價、提高外送員服務費或福利等方式，作為附加條件跟公平會談判，讓公平會有條件通過。