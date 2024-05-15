金門「2024校園徵才博覽會」開幕儀式由金大校長陳建民(左六)主持，其他包括行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德(右五)、金門縣副縣長李文良(右六)等嘉賓均到場共襄盛舉。（于家麒攝）

由勞動力發展署北分署與國立金門大學攜手合辦的金門地區「2024校園徵才博覽會」，今（15）日上午10點在金大體育館盛大登場，總計有來自台、金兩地的57家廠商、提供逾500個工作職缺上演搶人才大戰，一早便吸引不少求職民眾到場應徵。活動開始後現場焦點卻聚集在國軍與海巡署招募攤位，起薪46K的優渥待遇擠滿年輕男女相繼上前諮詢勤務內容。

徵才博覽會開幕儀式由金大校長陳建民主持，其他包括行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門縣副縣長李文良、金門縣榮民服務處處長游文勇、勞動部勞發署金門就業中心主任張哲銓、金防部政戰副主任趙允中、海巡署第九岸巡隊隊長吳孟哲、萬芳醫院護理部副主任蘇碧玉，以及金大校友會理事長李光杏等嘉賓均到場共襄盛舉。

全台鬧醫護荒，台北萬芳醫院與台南安南醫院此次也前來設有護理系的金門大學上演搶人才大戰。（于家麒攝）

全台鬧醫護荒，台北萬芳醫院與台南安南醫院此次也前來設有護理系的金門大學上演搶人才大戰。（于家麒攝）

主辦單位表示，因應即將到來的畢業季求職及廠商之求才需求，今年徵才博覽會共邀集了57家廠商、提供超過500個職缺，包括從台灣遠道而來的華泰電子、燁聯鋼鐵、饗賓餐旅集團等知名企業也都提供優渥條件大舉徵才，其中煒盛環科的工地主任還開出65K的高薪獵人才；另全台都鬧醫護荒，台北市立萬芳醫院與台南市立安南醫院此次也前來設有護理系的金門大學上演搶人才大戰，也讓這批即將畢業的護理新鮮人多了就業新選擇。

國軍與海巡署起薪46K的優渥待遇，吸引年輕男女相繼上前諮詢勤務內容。（于家麒攝）

國軍與海巡署起薪46K的優渥待遇，吸引年輕男女相繼上前諮詢勤務內容。（于家麒攝）

求職者表示，雖然金門地區大部分廠商所開出的薪資條件有比以前都貼近於基本工資的水平高一點，很多職缺也都超過了30K，但以如今物價飛漲的環境下仍屬偏低，因此讓很多年輕人在還沒明確的就業目標下，都會考慮先當職業軍人或報考海巡人員，因為剛入伍的二等士兵薪資就有36350元，再加上外島加給的9790元，每月薪資就超過46K，先存好第一桶金等退伍後再另作職涯打算，這也意外讓國軍與海巡署招募攤位成為今日會場的矚目焦點，擠滿大批男女青年相繼前來詢問招募訊息與勤務內容。

金門縣副縣長李文良(中)到場關心民眾求職與廠商徵才情況。（于家麒攝）

金大校長陳建民表示，徵才博覽會除來自各行各業的知名企業提供的職缺外，該校也非常重視社會責任，特別安排了金門縣政府建設處－節能志工隊、金門縣政府建設處－商品標示、金門青年三創服務平台、社團法人金門縣康復之友協會、金門原住民就業服務、金門縣榮民服務處、金門縣政府社會處、金門縣志願服務推廣中心等8個公益攤位，提供了豐富的社會服務資源，幫助青年了解社會服務的重要性，並提供機會參與社會公益活動，同時也為學生提供了解社會議題、參與社會服務的平台，促進個人成長和社會貢獻。

金大就業輔導暨校友服務中心主任董燊也表示，除了就業博覽會的實體活動外，該校也積極舉辦企業說明會、職涯講座以及提供職涯導師諮詢等一系列的徵才活動，希望幫助更多學生與地區鄉親們能更好地了解職場需求，做好職業規畫實現自我。