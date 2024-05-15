最近天氣變化大，不少人感冒，一名網友分享，前陣子確診新冠肺炎，只覺得很想睡覺，沒想轉陰後，卻突然開始狂咳，吃喉糖、喝止咳藥水都沒用，每天咳到無法好好睡覺，引起網友討論，一位苦主哀號「從2月咳到現在都沒完全好！」也有在藥局工作的網友認證，這個月來買止咳藥物的人特別多。

一名網友今在PTT上分享，前陣子確診新冠肺炎，沒有喉嚨痛，只是一直很想睡覺，偶爾會咳嗽幾聲，未料轉陰後卻突然開始狂咳，白天咳、晚上也咳，狂吃各種喉糖、咳嗽藥水都沒用。

原PO表示，他前2個月才剛得流感，當時也是咳到快死掉，如今又開始咳嗽，每天晚上都睡不好，真的超級慘，也很好奇有沒有人也是這樣咳不停。

貼文釣出不少苦主，「我也是這個月狂咳，喉嚨超癢」、「我姊之前確診新冠以後，也咳了1個多月才停」、「我咳到喉嚨好痛」、「感覺胸腔和肺部變得很弱，最近才剛得流感」、「我2月底一直咳到現在還沒全好」、「我也是欸！我以為只有我這樣沒救了」；另有在藥局工作的網友表示「這個月來買止咳的真的特別多。」