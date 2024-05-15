一名女子昨（14）日上午在高鐵站遇到一名阿姨想借錢打公共電話，對方拿到零錢又改口要借手機，隨後到一旁講電話，她拿回手機後發現通話紀錄全被刪除，驚覺不對勁，「阿姨拿我的手機到底幹嘛了？」但無論她向電信公司申請通話紀錄或用App恢復通話紀錄，都無法得知阿姨打電話給誰，讓她超級焦慮，網友看了她的貼文後，猜測阿姨應該是專業詐騙。

原PO於《Dcard》指出，在高鐵左營站被陌生阿姨搭訕，對方表示親友在醫院急診室，身上沒有零錢、手機也沒電，需要零錢打公共電話，由於她剛買完麥當勞，手裡握著找回的88元零錢，她先給10元，阿姨說不夠，她又把手中所有零錢都給對方。

阿姨收了零錢後，改口要求借手機，原PO沒有多想就把手機借給對方，她看阿姨拿著手機到角落，當時她以為談話內容有關患者個資不方便外人聽，所以也沒多想，直到她搭車的時間快到，才急忙催促阿姨歸還手機，也忘了討回88元。

原PO上車後查看手機，發現阿姨把她手機的通話紀錄全刪光，驚呼「阿姨拿著我的手機到底幹嘛了？我的手機現在安全嗎？ 我會不會被盜號？」朋友建議她跟電信公司申請通話紀錄， 結果最多只能看到4月的，使用各種App也無法查閱；原PO表示，「我現在真的超級焦慮，我手機會不會被裝監控App啊？ 會不會變成攝影鏡頭？ 會不會拿我的號碼去借高利貸？去騷擾別人？」

文章掀起關注，網友看了原PO的經歷直呼「很恐怖」，推測阿姨是專業詐騙，建議她將手機恢復原廠設定，以防被裝設惡意軟體，同時也呼籲不要把手機借給陌生人。