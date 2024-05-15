黃色法拉利前保險桿受損，向機車車主求償130萬元維修費，法官認為超跑駕駛是肇事主因須負肇責八成，機車車主要賠26萬多元。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮1名婦人騎機車行經隆生路與珠生路口，與要價1600萬元限量法拉利擦撞，由於超跑維修費高達130萬元，對月薪僅2萬多元的婦人而言猶如天價，根本付不出來，遭告上法院，法官審理後認為，超跑駕駛須承擔八成肇責，婦人要賠26萬多元。

據了解，事故地點位於埔里鎮隆生路與珠生路口，珠生路為閃紅燈，隆生路為閃黃燈，當時企業小開駕駛限量黃色法拉利新車行經珠生路，行經珠生路、隆生路口，與隆生路上的60多歲機車女騎士發生碰撞，女騎士摔車倒地，超跑的前保險桿受損。

婦人打工月薪僅2萬多元，要負擔家計，標準的月光族，機車只保最基本的強制險，得知撞到限量黃色法拉利堪稱「移動式千萬豪宅」，嚇得六神無主，因為超跑因車禍造成前保險桿受損，保險桿原價近200萬元，扣除零件折舊，再加上工資、烤漆等費用高達130萬元，根本付不出來，遭對方保險公司告上法院。

審理法官認為，法拉利駕駛行經珠生路閃紅燈路口，未停車再開，才是肇事主因，須承擔八成肇事責任，婦人行經閃閃黃燈路口，未減速並注意車前狀況，也要承擔兩成的肇責，還是要賠償對方保險公司26萬多元。