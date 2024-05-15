男團Ozone作為《原子少年》出道人氣團，無論是各方面的實力與成績都有目共睹，而如今成為第一組成功「破蛋」的團體，粉絲紛紛表示早就等不及了！Ozone日前才宣布即將發表新作品〈World Top〉，也公開團員專屬寶石與代表色。

學長們已登上演出殿堂，正在孕育新偶像的《原子少年2》也緊鑼密鼓的籌備中，隨之公開的少年形象照也令大眾眼神為之一亮。消息透露除了可以在《原子少年》的官方YouTube頻道觀看節目，這次在美國境內的「天下衛視」也可以看到節目播出，而其他包含新加坡、越南、泰國等地也都有機會收看。消息釋出也立刻受到世界關注！每月瀏覽人數超過7千萬的美國知名權威媒體—「美聯社（Associated Press）」就刊登了《原子少年2》播出消息，同時也登上Yahoo Finance、Benzinga等權威媒體與超過500家的英文媒體。未演先轟動引起了全球媒體和觀眾的熱烈關注，紛紛對於台灣製造偶像文化的力量感到驚訝。

超過千萬流量的關注使得該次報導成為了一次極大的曝光機會，為《原子少年2》與少年們帶來了前所未有的國際關注度和知名度。這不僅是對團體成員們努力付出的肯定，更是對台灣流行音樂文化的一次重要認可。而《原子少年2》躍上國際知名媒體版面進入大眾視野，再次證明了台灣流行文化在國際舞台上的影響力和競爭力！相信隨著時間的推移，「原子少年」將會在國際舞台上繼續展現出色，為台灣音樂文化的發展帶來更多的驚喜與榮耀。