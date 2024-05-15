柯震東熱愛與粉絲在社群網站Threads上聊天，不僅曾與追劇網友一起在線上討論，對於粉絲合影PO網要求來者不拒，還曾在Threads上幫粉絲取回遺忘在日本的行動電源，近期更幫粉絲在人氣餐廳「喬」訂位，屢次在Threads掀起討論熱潮。柯震東這次收到來自Threads官方的城市尋寶活動邀請，成為亞洲第一站更首度邀請藝人合作，他特別準備的神秘禮袋，準備送給大家。

柯震東在13日便在Threads上悄悄預告「大家！明天傍晚會有個驚喜！記得打開 Threads！」令眾人十分好奇，紛紛猜測「要公開了嗎」、「要抽專輯嗎」、還有人直接封柯震東為「脆之里長」。他昨也轉發Threads官方串文宣布城市尋寶大賽正式開始，更進一步提示寶藏藏匿在「週六才去出席活動的附近街頭」，頓時引發全網「提示好明顯」、「現在衝信義！」、「現在搭車上台北來得及嗎？」的熱議！

最終，由一名死忠粉絲成功在7分鐘後於信義區知名百貨公司附近找到「寶藏」，順利破關完成任務，連柯震東本人都驚嚇的秒回「太快了吧」，也讓其他參與者紛紛回覆：「笑死，才剛開始就結束」、「不可能來不及出門吧！」柯震東更開放粉絲們許願下次進行 Threads城市尋寶的城市，也獲得「香港」、「高雄」、那些年的「彰化」等熱烈回覆。

柯震東也隨後公開被「尋獲」的寶物袋內不僅有眾多Threads精美小物，還有柯震東親自準備由他首次擔任電影導演的《黑的教育》DVD，與他忍痛割愛的動畫作品角色的魔杖，柯震東更親筆手寫小卡為粉絲獻上祝福，讓獲獎粉絲大為驚喜。