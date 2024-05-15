「本土劇女神」吳婉君在8點檔《愛的榮耀》表現亮眼，精湛演技擄獲一票粉絲的心，有「台八女神」的封號。私底下崇尚戶外運動的她，常在社群分享火辣泳裝照，讓粉絲大飽眼福。日前再度曬出身穿比基尼性感照，還直呼：「我泳褲都快掉了」。

吳婉君在Instagram曬出自己的比基尼辣照，只見她對著鏡頭大方展現傲人身材，不僅露出保養得宜的Q彈雪白肌膚，零贅肉的纖細蠻腰更是讓人羨慕不已。此外，她還直接站在瀑布底下，享受被水柱狂沖的快感，結束後雖然面帶甜美笑容，但也吐露此次心得：「我還是適合趴著的精油spa，這種天然spa太激烈了，我會怕」。

吳婉君接著補上一句：「我泳褲都快掉了」，還附上哭笑不得的表情符號，立刻掀起網友熱議：「這樣很爽，我也喜歡這樣」、「被水柱打完有沒有通體舒暢很舒服」、「大半夜看這些照片會讓人睡不著」、「可以考慮發寫真集嗎?出版的話我一定會買」、「 完全看不見事業線的比基尼，好可惜」、「女神瘦瘦的好小隻好可愛」。