多位立委主張讓消防人員擁有組成工會權利，立法院社福及衛環委員會今（15日）續審《工會法》修正草案，銓敘部認為消防屬公務人員，突適用《工會法》很奇怪，應朝調整《公務人員協會法》努力。立委提出，協商權恐被閹割、組工會門檻高等問題，委員會考量應先凝聚社會共識，要求2個月內再送修法版本並擇期續審。

立委王育敏、陳菁徽及國民黨團今都提案修正《工會法》納入消防，民眾黨團則提案同時納入警消。陳菁徽說，消防人員在意勞動環境，設備精進很好，但不影響同步改革勞動權利，爭取自身組工會權利，大法官過去釋憲提過，很明顯消防就是從事勞動職業的勞動者。

立委楊曜指出，《公務人員協會法》有許多內容讓基層警消感到吃不消，才會有這麼多提案版本，《公務人員協會法》修法速度不知為何那麼慢，教師納入《工會法》時，就已破壞立法體制，那是鎖定勞工團結權，後者則是處理國家公務人員工作權益保障的法治，當初教師納入《工會法》就是錯誤，破壞原有體系，他認同提案版本可表達基層聲音，警消工作權益沒得到很好照顧，若真要做，建議等《勞資爭議處理法》一起提案。

立委陳昭姿、林淑芬表示，《公務人員協會法》內的協商權仍被弱化，協商權變建議權，建議到最後仍是由主管機關裁示，另組成工會人數門檻仍過高，建議再下修。立委陳菁徽也喊話「若只有被閹割的協商權，還是修《工會法》最有效率」。

立委黃秀芳、王正旭提到，若修正《工會法》後，屆時會有罷工權，民眾對此有疑慮，牽涉到社會安全，人民恐會擔心。立委林月琴則強調，若要以《公務人員協會法》修正，應說清楚配套。

針對政府調查有18個縣市的消防局不同意消防人員適用《工會法》，陳昭姿也質疑，詢問對象是「機關」，等於是資方的立場，並非實際詢問基層人員，難反應民意。

銓敘部重申，消防人員從進用到退休全都是以公務員身分處理，並非勞雇關係，突然適用《工會法》很奇怪，不建議分割去《工會法》，不過銓敘部也說，願意協商人數門檻過高問題，至於協商流程則是先協商，不行再進調解，最後則由主管機關作爭議裁決，強調不是主管一手遮天。

今現場立委皆認同開放消防人員籌組工會，不過無論是透過《工會法》或《公務人員協會法》，都必須要有完整配套。王育敏表示，這次《工會法》審議，真的是基層消防弟兄反映許多聲音，目前對消防的團結權、協商權保障完全不足，要積極透過修法給予保障。

最後委員會協商結論，因《公務人員協會法》涉及行政院與考試院，同意在2個月內修改送審，此案應先凝聚社會共識，並規畫配套機制，保障警消人員行使團結權、協商權，爭取合理權益與待遇，日後擇期續審。王育敏強調，屆時送審的版本，若沒達社會期待，委員會隨時可啟動《工會法》修法，喊話行政部門別敷衍處理。