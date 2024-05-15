台東縣綠島鄉海上長泳活動今天舉行記者會。（蔡旻妤攝）

開台媽祖號。（蔡旻妤攝）

綠島鄉長謝賢裕。（蔡旻妤攝）

台東縣綠島鄉海上長泳活動18日登場，活動今年邁入第12年，綠島鄉長謝賢裕今天表示，今年由嘉義新港開台媽、台東天后宮後山媽、綠島天后宮綠島媽以選手身分參賽，守護所有參賽者及綠島民眾。活動更首度規畫選手之夜，結合台東招牌活動「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會。

綠島長泳暨火燒島馬拉松記者會今天迎來了開台媽祖號停駕在縣府外廣場，由新港奉天宮董事長何達煌、台東天后宮董事長林有德、綠島天后宮主任委員王益薪一起將媽祖請上開台媽祖號並由縣長饒慶鈴為其供花，並透過開水路啟航儀式，象徵著開台媽祖號即將啟航綠島。

新港奉天宮董事長何達煌表示，去年9月新港奉天宮開台媽祖與綠島結緣，帶著上千信徒至綠島以海上巡航，陸上巡安方式庇佑綠島，促進綠島鄉觀光旅遊及產業的商機，增進地方繁榮與發展。

開台媽祖號也將安座在綠島天后宮，從5月開始至9月底，結合綠島海底郵筒開發設計祈福添載包、船身提供遊客懸掛祈福卡，邀請海內外遊客一起和媽祖遊綠島、三倍加持游保庇，將媽祖的祝福透過綠島海底郵筒一起傳遞到全世界，打造專屬綠島游保庇的祝福。

謝賢裕說明，原本希望三媽乘坐在開台媽祖號，考量船隻未經檢驗，因此本次三媽祖將乘坐娛樂船，在航道的警戒線內、選手賽道外，全程陪長泳選手游全程。而媽祖的選手編號可能是0000、或是報名選手之後的號碼，「當然也要給祂號碼，因為是有報名的」，他說，選手中有基督徒及各種教徒，未來也希望耶穌基督或聖母瑪莉亞能來報名。

謝賢裕也宣布今天起開放2024火燒島馬拉松賽報名活動，包括全馬組（42.195K）、半馬組(21K)、路跑組(10K)、健康組(5K)，並開發了綠島長泳＋火燒島馬拉松創意組合獎牌，邀請全國愛好運動的選手們參加長泳、10月6日來體驗火燒島馬拉松賽，還可收藏獨具陸海特色的綠島創意運動獎牌。

台東縣政府「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會結合選手之夜，5月17日於綠島免稅商店前廣場登場，有創作鬼才鄭進一、金曲歌王施文彬、國台語雙聲帶王中平、九點半檔歌后于櫻櫻等歌手參與演出。晚會期間綠島鄉公所將送出1萬7990元（綠島長泳 一起久久）現金1名、住宿抵用券、名特產店家消費抵用券、餐飲店家消費抵用券、藝品店家消費抵用券等多項獎項。