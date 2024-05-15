準總統賴清德將於5月20日上任，民眾黨主席柯文哲日前已表態出席，不過國民黨主席朱立倫仍未鬆口。國民黨文傳會主委李彥秀透露，朱在「等一個善意」，唯有接下來國會改革法案、總統國情報告朝野有更好的對話空間，才會有接下來更好互動，她也感嘆，很遺憾賴清德都沒機會跟在野黨對話。

李彥秀指出，朱立倫在幾次對外說明中，強調朝野要有更好的對話的空間，才會有接下來更好的互動，在這段時間無論是國會改革法案，包括總統到立院國情報告，大家要創造更好的對話的氛圍，特別是執政黨應該要有執政的高度，這才會有最後520要不要出席的機會。

李彥秀表示，在這段時間無論在立院民進黨團用抹黑、抹紅方式修理在野黨立委，本周五國會改革法案將要表決，以及這兩天討論到總統應該到立院做國情報告，這其實都是在執政的高度上，執政黨應該釋放出更多的善意氛圍出來，這些都是最後朱立倫決定要不要出席最主要的原因。

李彥秀強調，其實賴清德在過去4個月，有很多跟在野黨互動的機會，特別是在國際中最長的總統交接期「4個多月的時間」，但賴清德在這段時間，都沒有機會跟在野黨對話，希望執政黨釋放出更多的善意，朝野才有機會做更多的互動，朱立倫出席才有更多更好的意義。