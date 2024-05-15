2024第26屆台北電影節於今（15）日記者會公布台北電影獎入圍名單，由2019年非常新人陳妤、2021年非常新人黃冠智擔任揭曉嘉賓，《周處除三害》以13項入圍領頭，《老狐狸》10項與《BIG》8項緊追在後；鼓勵行銷團隊的「台灣電影行銷獎」也於今日公布各項入圍名單，記者會現場同步公開今年豪華影人禮袋，用精緻高質感的伴手禮感謝電影人！

以百萬首獎為號召、年度最重要的台灣電影競賽「台北電影獎」，今年共271件作品報名，包括劇情長片48件、紀錄片49件、短片157件、動畫片17件。在複選評審熱烈討論下，最後選出共計31部作品入圍（劇情長片15部、紀錄片6部、短片5部、動畫片5部），其中《周處除三害》以最佳劇情長片、導演、編劇、男主角、女配角、男配角等13項成入圍大贏家。

台北電影獎最佳女主角有多部主演新片還沒上映令人期待。（北影提供）

演員獎項入圍名單充滿亮點，最佳男主角入圍者有《（真）新的一天》李銘忠、《老狐狸》白潤音、《車頂上的玄天上帝》周渝民、《周處除三害》阮經天、《春行》喜翔；最佳女主角入圍者有《小曉》林品彤、《明日之子》李雪、《春行》楊貴媚、《莎莉》劉品言、《愛的噩夢》項婕如。

台北電影獎評選過程分為初選、複選及決選三階段，初選評審共計16位，分為四大類評選，劇情長片類包括高炳權（導演）、陳璽文（監製）、傅天余（導演）、曾英庭（導演）、楊謹華（演員）；紀錄片類包括王婉柔（導演）、李家驊（導演）、張明右（導演）、黃琇怡（導演）、盧盈良（導演）；短片類包括陳保英（監製）、陳庭妮（演員）、廖明毅（導演）；動畫片類有王尉修（導演）、劉琬琳（導演）、蔡旭晟（導演）。

複選評審包括王耿瑜（導演）、吳瑾蓉（編劇）、李耀華（監製）、李銘杰（配樂／聲音設計）、林君陽（導演）、姚以緹（演員）、許瑋甯（演員）、陳若宇（美術），加上初選評審盧盈良、蔡旭晟、傅天余，由以上11位選出本屆台北電影獎入圍名單。最終得獎名單將於7月6日台北電影節頒獎典禮宣布，另有由觀眾從所有入圍作品中選出的「觀眾票選獎」及專業記者組成評審團評選出的「媒體推薦獎」兩項非正式競賽獎。

本屆評審團主席由香港導演陳果出任，自1997年以《香港製造》打響名號後，陳果陸續以《去年煙花特別多》、《細路祥》所組成的「香港三部曲」，以及由《榴槤飄飄》、《香港有個荷里活》、《三夫》組成的「妓女三部曲」屢獲國內外大獎肯定。今年，其成名代表作中的《細路祥》將在北影影展期間特別放映，該片以兒童的純真視角凝視無奈現實，鏡頭深入九龍市井，呈現老香港的世代鄉愁，見證著九七前後社會時局變遷，令人期待。