桃園近一個月頻繁跳電，引發民怨，尤其桃園市轄內仍有航空城及龍科三期等重大工程，缺電又缺水令市府擔憂，也質疑中央沒有適當的配套措施因應此情況，桃園市長張善政15日出席市政會議呼籲台電需及早部署相關的電力設施，而龍科三期正在積極規畫，航空城產專區也有廠商投標進駐。

張善政指出，眾人熟知的龍潭科學園區正計畫擴建，目前桃園市政府及新竹科學園區管理局密集的規畫，把當初不願意納入土地徵收的民眾排除，這些土地定案以後，會報上中央並讓行政院做最後確認，另也呼籲台電之前所提出要在龍潭科學園區裡面興建一座超高壓變電所，希望台電能夠如期的興建。

張善政表示，航空城現在已經陸陸續續的整地，產專區也開始有廠商來投標、準備要進駐，預計2027年可以完工，讓廠商如期進駐。比照科學園區的做法，期待台電在航空城工程接近尾聲的時候，應該要同步進駐，開始建設必要的電力設施，希望廠商進駐的同時，航空城的電力設施要同步完成，供應廠商充分的電力，強調航空城是國家非常重要的建設，希望電力的建設與科學園區同步進行。