外交部長吳釗燮今（15）日在任內最後一次赴立法院備詢，在野立委砲火猛烈，不過國民黨軍系立委陳永康質詢態度很平和，提醒吳釗燮轉任國安會需要擔負更大責任，並就MOU簽訂、南海議題等提供建議。吳釗燮在質詢尾聲也特別向陳永康說，陳在立院很多討論都讓外交部可以研究、施行，要向陳永康致上最高敬意。陳也友善回應，未來還有機會合作。

外交部長吳釗燮15日赴立法院備詢，向國民黨立委陳永康致上最高敬意。(截自國會頻道)

國民黨立委陳永康。（資料照）

立法院外交及國防委員會今（15日）邀請外交部部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。

陳永康質詢時說，理論上外交國防有延續性，吳釗燮到國安會後要跨部會協調，擔負更大的責任。對於外交部積極推動參與WHA，立場上絕對支持這樣的作為，題目中也顯示外交部做的努力，當然也有精進空間，政府新任期內，要推動國家安全策略，資源分配、協商順暢，才能做到策略易行、施政同步、政策持續、法治周全。

陳永康也指出，外交部對外不管是半官方或是官方，簽訂很多MOU，這只是一個概念，為了保障後面能夠合作，他建議在MOU之外，要再簽訂NDA（保密協議，Non-disclosure agreement），保障MOU內容不會外洩。陳也說，會持續支持後續參加WHA的活動，也希望在未來的國家安全戰略規畫下，協助政府跨部會的橫向協調能做的更周延。

陳永康也提到南海議題，指出除太平島和東沙群島有駐軍外，我國政府曾發布過法案，黃岩島至今仍在我國的領海基線內，建議外交部找菲律賓駐台辦公室的代表，告訴菲方依照我國法律該島是在我國領海內，表達我方立場。菲律賓及中國大陸在爭取南海的影響力，我國政府對這個島礁，應該要正式向菲方表達我方主權的論述，不介入中菲爭吵。吳釗燮回應，回去後會做深入研究，確保不只是彰顯主權主張，另外在區域形勢上，也不會有任何困擾。

吳釗燮在備詢結束時特別向陳永康致意，他表示，陳永康是自己非常尊敬的軍界前輩，在立法院做很多討論都可以讓我們深入研究、施行的建議，這非常好，「要對委員致上最高的敬意」。而陳永康準備回座位時，聽到吳釗燮的致意，在座位前駐足聆聽，並也向吳釗燮說「未來還有機會合作」，釋出善意。