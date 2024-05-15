韓國男星姜基榮（강기영，又譯姜其永）近年在韓劇《非常律師禹英禑》飾演暖男上司鄭明錫一角走紅，過去也在《金秘書為何那樣》、《舉重妖精金福珠》、《隧道》等夯劇中飾演配角。今(15日)韓媒驚曝他的親哥哥驟逝，享年44歲，姜基榮在亞洲大學醫院殯儀館設置他的靈堂，17日將舉行告別式。

據《朝鮮日報》報導，姜基榮今透過經紀公司「Namoo Actors」發聲明表示，姜基榮的哥哥不幸去世，目前姜基榮與妻子、父母都在靈堂守靈，由於韓國的傳統，告別式將在3天內舉行，姜家已定將於17日上午9時於亞洲大學醫院殯儀館舉行告別式，長眠於首爾紀念公園。

姜基榮在《非常律師禹英禑》飾演暖男上司鄭明錫。（圖／翻攝自《非常律師禹英禑》ENA官網）

報導指出，姜基榮被選定為哥哥告別式的喪主，目前心情很低落，悲痛地守在太平間。現年41歲的姜基榮1983年出生，跟哥哥差3歲，家人感情極好，2004年姜基榮考進水原大學戲劇電影系，2009年演出戲《壞磁鐵》出道。

姜基榮2019年與交往3年的圈外女友結婚，2021年生下長子，當時他宣布婚訊時表示：「我人生的第二幕即將開始，請觀眾入座，現在即將開演」，升格當爸爸後，他曬出和兒子的小腳丫合影，感動形容是「重生的春天」。