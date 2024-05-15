徐姓友人頭戴棒球帽，拉著行李箱，低頭走入相驗室。（高鈞麟攝）

檢警今上午於板橋殯儀館相驗屍體，2姊弟乾媽難掩悲傷，頻頻拭淚。（高鈞麟攝）

37歲蘇姓單親媽媽面臨巨大生活壓力，14日在中和區汽車旅館飲酒、拉K後，用房間枕頭悶死9歲女兒及6歲兒子。蘇女接受警方偵訊時，因精神恍惚，檢察官下令停止夜間訊問，今（15）日上午恢復偵訊，蘇坦承殺害兒女，供稱「當時想一起上路」，後被徐姓友人制止。檢警今早相驗2姊弟遺體，釐清死因。

檢警今上午於板橋殯儀館相驗屍體，2姊弟乾媽、蘇女的徐姓友人均到場，檢察官將釐清是否有外傷、預謀下毒等跡象。徐姓友人頭戴棒球帽，拉著行李箱，低頭走入相驗室，而2姊弟乾媽難掩悲傷，頻頻拭淚。檢察官相驗後，初步研判2名幼童均為窒息死亡。

蘇女今上午供稱，因為辭職照顧罹癌的祖母，生活、經濟壓力巨大，母親節當天和家人起爭執，於是帶著全部家當及兒女入住中和汽旅。當晚趁著孩子們睡夢中，先拍下他們照片，上傳臉書當成封面。

她坦承，14日上午9時，先用枕頭悶住女兒頭部，因女兒不斷掙扎，在她手臂上留下抓痕；約1小時後，再用同一個枕頭悶死兒子。她伴屍呆坐將近3小時，原本想自我了斷，後被徐姓友人制止。

警方不排除蘇女不排除預謀犯案，她在精神、經濟雙重壓力，加上酒精、毒品催化，導致情緒失控，親手殺害兒女。

據了解，警方在蘇女入住的汽車旅館房內，搜出毒品K他命捲菸1支及殘渣，檢警今會同法醫相驗，法醫發現小孩生前疑遭餵毒，蘇女入住後都是叫外送，從未踏出房間，期間僅有徐姓友人及她的前夫2人前來，而徐女有毒品前科，警方不排除徐及前夫是共犯。

為求謹慎，最快將於16日將解剖遺體，釐清是否有毒品反應，或是生前遭餵食毒品的可能，並追查毒品來源。警方依殺人罪將蘇女移送新北地檢署，徐女及徐女前夫以證人身分與蘇女一同送往地檢署開庭。

母親節當晚11時左右，蘇女帶著一雙兒女搭乘計程車進入中和區汽旅，辦理入住，13日蘇的徐姓女性友人得知，帶著餐點，前來汽旅探望。14日上午，徐女再到汽旅送餐，驚見蘇竟親手悶殺兒女，而她的身旁放有K他命及空啤酒罐，2人爆發爭吵，引來工作人員注意。

案發後，警方在汽旅車庫外拉封鎖線採證，通知蘇父到場認屍。蘇父抵達時，表情凝重，不發一語，當他見到外孫、外孫女遺體時，當場痛哭失聲。

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