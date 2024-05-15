為營造友善育兒環境，桃園市政府今年3月起推出「好孕專車」，提供孕產婦乘車補助，單趟最高250元，每人每胎最高補助9000元，然而復興區因為地理位置偏遠加上合作計程車限制，對於此福利「看的到但用不到」。市府婦幼發展局回應，將尋求復興區在地計程車隊合作意願，也將討論單趟車費補助費用限制是否有加碼可能性。

市議員蘇偉恩說，桃園市推出好孕專車是鼓勵民眾生育的好政策，然而復興區因地理位置偏遠，也成為福利政策的「化外之地」，復興前山到山下最近的國軍桃園總醫院，動輒30公里車程50分鐘，更別說後山華陵里一趟60公里車程2個小時，好孕專車的合作計程車隊根本不可能上山載這一趟，山區的孕產婦就醫，通常還是家人請假自行開車前往，要求婦幼局應設法改善。

婦幼局副局長陳先琪表示，有關好孕專車申請情形，自3月8日至5月15日，受理申請5700件，已通過審核5388件，其中不符合資格65件，其餘待審核及補件216件。另外，有關復興區偏鄉地區較無合作計程車隊願意上山接送，孕產婦因此叫不到車，日前有拜訪復興區公所，研議邀請在地計程車隊加入行列，後續也將討論調整每趟車資250元的限制，以保障復興區孕產婦搭乘好孕專車的權益。