根據統計，台灣50歲以上人口中，高達6成患有白內障，為長者常見視力殺手，但值得注意的是，該病絕非老年人專利。對此，醫師指出，年輕人可能因為外傷、遺傳因素、糖尿病或長期使用類固醇等原因而罹患白內障，務必要做好預防並定期檢查。另外，關於白內障還存有許多迷思，包括只會影響視力、手術風險高、手術後視力會立即恢復等，都需要好好被釐清。

眼科醫師羅英源在診所粉專發文，針對以下4個常見的白內障迷思，一一進行破解，讓民眾能更加認識此疾病：

1、只有年長者才會得白內障？

眼睛老化視力減退確實是白內障主因之一，但不代表年輕人就不會罹病，可能原因包括外傷、遺傳因素、糖尿病或長期使用類固醇等。

2、白內障只會影響視力？

白內障確實會導致視力模糊，但若不加以治療，也可能會導致其它嚴重的眼睛問題，如青光眼，而即時治療白內障可避免這些併發症。

3、白內障手術是危險的？

白內障手術是一種常見且安全的手術，通常可在局部麻醉下進行，並且是一個短時間且無痛苦的過程。近年來，白內障手術的技術已得到了極大的改善，使得手術風險極低。

4、白內障手術後視力會立即恢復？

儘管大多數人在手術後立即感覺到視力的改善，但完全恢復視力也需要一段時間。一般來講，要完全恢復視力大概需要幾天甚至幾周的時間。

羅英源先前提醒，白內障最常見的症狀之一就是視力模糊，除此，若發現光線散射、夜間視力變差、需頻繁變更眼鏡度數、對某些顏色的感知有所改變，以及雙視或影像重疊等情況，也都很可能是罹患白內障的前兆，應盡快就醫檢查，及早診斷治療才能防止進一步惡化。