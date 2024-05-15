民進黨今中常會，據轉述，黨主席賴清德會中分享他在立委時期接獲支持者陳情，被詐騙八千多萬，也引用前經濟部長尹啟銘遭詐騙為例強調，連當過政務官，也經很有社會歷練時，都會在一時情急之下受騙。並表示，「打詐是未來政府最優先的項目」。

據轉述，賴清德在分享會中，他當立委時接到受害者陳情，受騙金額八千萬，詐騙一直是國人重視事項。

賴清德今在會中提到，政院院會近日通過打詐四法的草案，將會以最快的速度交由立院審議。新的打詐法案透過加重刑責、來嚇阻犯罪，並因應新型態的犯罪手法，增加更多元的偵蒐工具，來協助檢警調等單位，共同打擊詐騙，保障國人的財產安全。

他說，同時，金管會近期也陸續協調各大金融業者，研議針對第三方支付和查核，加入更多風險管控措施。「政府對詐騙的態度一向採取零容忍，打擊詐騙一直是我最關切的議題之一，也是全體國人的關注事項」。

賴清德表示，未來新政府會持續投入資源、堅定打擊詐騙，強化社會安全，以維護社會治安、和保障民眾辛苦獲得的財產，大家一起努力，這是未來施政的重點。

據轉述，王定宇也分享最新詐騙方式，就是叫受害者去跟財務公司借錢，把房子過去財務公司下抵押，這會變成警方後來破獲，後來到財務公司成為斷點，就算破獲也要不回來房產，倂提醒列席的行政院副院長鄭文燦，政院要注意到這狀況，未來如何提供更多保護。

賴清德事後表示，大家不要小看詐騙，不要覺得一定不會被騙，前經濟部長尹啟銘也被詐騙過，連當過政務官，也經很有社會歷練時，都會在一時情急之下受騙。