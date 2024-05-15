新豐鄉有美麗海岸線，縣議員何智達15日在議會總質詢時，建議沿線閒置設施要拆除或優化，並指新豐有水汙、空汙及噪音被「東西夾擊」，新竹工業區在湖口鄉有回饋金，造成新豐鄉汙染卻沒有回饋金，要求環保局日後對廠商汙染新豐茄苳溪，若沒有主動通報或處置，要重罰最高300萬元罰鍰。

何智達肯定縣府興建雙新自行車道，希望將新豐海岸線不必要的閒置設施，如廢棄警總哨所、後湖派出所及林務局建物等，要重新活化利用或拆除，自行車道海岸線才會是美景。

縣長楊文科說，何議員所提的幾個據點，都包含在新竹縣海岸風景特定區計畫之中，如何提升發展自行車道沿途景點，如何整體重新規畫使用，會全力盡速分階段來做。

交旅處長陳盈州說，何議員所提據點未來皆會進行活化，包括遊客中心、文創基地等，縣府規畫「新竹縣海岸風景特定區」範圍約2397公頃，海岸線長約11.8公里，涵蓋新豐鄉及竹北市的海岸觀光景點，依環境資源特性、觀光發展潛能及指標系統強化等重新盤點及規畫。

陳盈州指目前已進行到期末報告階段，今年會完成初步規畫及資源盤點，通過後會盡速向交通部觀光署提出申請，盼盡速劃設新竹縣海岸風景特定區，將繼清泉風景特定區後，成為新竹縣第二處的風景特定區。

何智達提出新豐鄉水空汙問題，針對新竹工業區和家庭廢水長期汙染新豐茄苳溪，不時發生魚群暴斃，工業區應給新豐鄉回饋金，由縣府建置汙水專管，徹底解決根本問題，環保局對工業區廠商汙染茄苳溪，若未主動通報及處理，一定要嚴查及重罰300萬元。

產發處長陳偉志表示，新竹工業區回饋新豐鄉問題，4月10日曾在工業局長巡察時提出，工業局將研議。環保局長蕭宏杰則指新竹工業區排放的廢水造成茄苳溪汙染，若未主動通報及處置，水汙法有相關規定罰則。楊文科指出，新竹工業區建置汙水專管，會研議與經濟部協調，希望能夠盡快促成，縣府也會持續監督及加強稽查。