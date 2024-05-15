民進黨籍立委李昆澤、許智傑及李柏毅15日邀請交通部次長林國顯及民航局長至高雄小港國際機場考察，針對高雄機場新航廈建設計畫進度、強化地勤接駁量能及經營概況討論，並進行現場勘查。李昆澤特別強調，疫情前高雄機場總計有航線37條，疫情後剩下19條，到今年也僅恢復到25條，對比桃園機場及國際各大機場的恢復情況，恢復進度不及格。

李昆澤、許智傑、李柏毅等人多次召集民航局及各大航空公司討論協商，今年冬季熊本、札幌、岡山三大航線務必要能正式啟航，同時也將持續推動韓國濟州、泰國宿霧及克拉克等航線的啟航，全力推動高雄機場航班恢復。

李昆澤表示，他與高雄多位委員多次爭取華航雙走道廣體機，恢復高雄機場服務品質，但目前於高雄機場服勤的客機，載客量明顯不足，無法讓更多國際旅客入境高雄，因此，未來華航所購置的787新型廣體大客機，務必要服務高雄，讓載客量能持續提升。同時，也藉由航廈的改建，讓周邊設施能更加完善，讓高雄機場跟上國際各大機場的水準，才能提供來高雄的國際旅客最優質且完善的服務。

李昆澤指出，高雄機場改建，不論機場內外都面臨交通動線上的衝突，也因此民航局要積極與高雄市交通局協調，將對周邊交通的衝擊降到最低。並且，因為國際局勢的影響，航廈建設也面臨國際缺工缺料，有關高雄機場整體規畫預算880.8億元，以及機場周邊相關設備如地勤接駁車等，所有工程及設備規畫建設都要落實執行，務必如期如質的完成，才能打造高雄機場為真正國際級的機場，推動高雄的觀光發展。