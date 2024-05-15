大陸國台辦今（15）日宣布，制裁資深媒體人劉寶傑、退將于北辰、民進黨政策會執行長王義川、時事評論員李正皓和財經專家黃世聰等5位名嘴，理由是他們蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，挑動兩岸敵意對立。但這5人到底講過什麼話觸怒對岸呢？《中時新聞網》整理他們曾說過、引發爭議，有可能造成被制裁的言論內容，供讀者參考。

于北辰：

于北辰於2020年12月談論兩岸軍事衝突相關話題時，稱「你真的以為台灣的房子跟你們一樣都是土房子嗎？」，遭大陸網友封上「土房哥」的綽號。

王義川：

王義川去年4月說，大陸高鐵座椅沒有靠背，前總統馬英九搭乘時的靠背，及餐桌上的桌巾、水果、杯子，都是陸方提前準備好的，此話遭到不少大陸網友反駁嘲笑，酸他是「靠背哥」。當時的國台辦發言人朱鳳蓮在記者會被問到此事時，更直言:「大陸的高鐵，可謂舉世矚目」，臉上還忍住笑。

李正皓：

李正皓2020年5月在《關鍵時刻》節目稱，大陸嚴重缺乏蛋白質、「現在連肉在哪裡都不知道」，導致農村必須要吃田鼠肉，田鼠是大陸農村重要的蛋白質來源。此言引來大陸網友批評與譏笑，因此獲得「田鼠哥」的戲稱。

黃世聰：

黃世聰2019年8月在《關鍵時刻》上提到，大陸人連榨菜都吃不起，當時引發大陸網友反駁與集體嘲笑，封他「榨菜哥」，大陸官煤《環球時報》甚至在官方微博發文酸問「寶傑你知道嗎？」事後黃世聰在臉書自嘲，可以叫他榨菜哥或榨菜聰。