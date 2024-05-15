內政部今舉辦「113年上半年替代役績優單位及役男表揚大會」，內政部長林右昌頒獎表揚88位優秀的替代役役男及35個替代役績優單位，同時嘉勉替代役藝文競賽徵文、攝影及微電影3項作品前三名的7位得獎役男，肯定役男在政府各部門及企業研發部門的努力，並感謝各單位管理人員落實管理工作，帶領役男發揮專長、服務學習，並期許透過擴大參與民安、萬安及救災等演習，強化役男協同民防團隊訓練、演習與服勤的能力，使役男成為國家全體社會韌性防禦的生力軍。

林右昌表示，替代役制度實施已超過20年，是國內外青年鍛鍊自我、報效國家的另一種選擇，這幾年也持續擴大服勤領域，使役男的服務能夠深入社會各個角落，為社會大眾提供協助，如今役男在醫療、社福、消防、外交及研發等各個領域默默耕耘，展現無限的創意與活力，並且在藝文競賽中，藉由文字或影像記錄服役期間用心執行勤務、熱心投身公益的成效，傳遞至社會各個角落，彰顯替代役制度的社會價值。

這次獲獎的役男白詣豪，在國家運動訓練中心服役，具有營養師專業，協助國家隊選手營養諮詢及提供建議，成為選手在賽場上最強的後盾；在台北市政府兵役局的郭佰寯，參與孝親表揚活動影像紀錄，利用鏡頭捕捉受獎家庭令人動容的瞬間，發揚傳統孝道與責任；在旺宏電子股份有限公司的研發替代役役男呂昱辰，則在人工智慧聊天機器人、自駕系統等關鍵科技上積極研究記憶體內運算技術，從中發掘優化方案，為人工智慧應用提供新的思路與方法。

林右昌指出，為強化替代役役男在民防應變執勤能力，現已將初級救護技術員(EMT-1)及打靶射擊訓練納入基礎訓練期間的課程，未來也將持續精進民防訓練課程內容與方式，讓役男的訓練能更契合民防任務需求，以達「訓用合一」的目標。