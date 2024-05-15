全家與PABLO聯名新品首推minimore「蜜桃乳酪三角蛋糕」、「蜜桃蕾雅杯」及「蜜桃胖芙蛋糕」，甜而不膩十分療癒，35元起。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家酷繽沙新品「蜜桃酷奶昔」，口感絲滑、層次豐富，原價65元、28日前會員價59元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家搖搖茶吧新品將新配料－粉粿、青茶凍分別加入「仙女紅茶」及「泰式綠奶茶」，帶來咀嚼新滋味。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家minimore「蜜桃乳酪三角蛋糕」，48元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家SOHOT炎選店限定的「PABLO蜜桃起司塔」，45元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

天氣漸熱，全家便利商店看好大眾飲食偏好水果風味、清爽口感滿足初夏味蕾，便巧搭夏日蜜桃季，攜日本起司塔專賣店「PABLO」開賣蜜桃系列共12款新品，一口氣囊括烘焙、甜點、飲冰品及零食等多元品項，並祭嘗鮮價吸客打卡，有望在社群掀起一波粉嫩旋風。

全家攜PABLO打造的「桃」氣美味商品中，首推自家甜點品牌minimore的「蜜桃乳酪三角蛋糕」，號稱是全新型態甜點，以千層蛋皮搭綿柔蛋糕體組成三角造型，再包入蜜桃果粒與濃郁乳酪內餡，層次豐富；另款「蜜桃蕾雅杯」訴求能同時享受餅乾碎、蛋糕、蜜桃果肉、蜜桃鮮奶油、蜜桃卡士達及乳酪慕斯等6種口感；酷繽沙則新推「蜜桃酷奶昔」，以天然水蜜桃果汁及果丁加入香甜奶昔，入口香濃滑順，即起至28日，會員特價59元；同樣沁涼消暑的還有「蜜桃蘋果紅茶」、「水蜜桃起司雪糕」等，6月11日前買PABLO聯名飲品、雪糕及Q餅享任選第2件6折。

全家現做熟食品牌「SOHOT炎選」則以PABLO招牌起司塔延伸推現烤點心「蜜桃起司塔」，多汁完熟蜜桃配上奶香起司餡，咬下瞬間迸發濃厚美味；烘焙麵包類則有酸甜不膩口的「蜜桃起司托斯卡尼」、「蜜桃鬆餅」可選，22日起還能選購「蜜桃乳酪小丹麥」以及用蜜桃醬搭海綿蛋糕、優格巧克力脆皮的「蜜桃胖芙蛋糕」。

全家近期登場的手搖新品牌「搖搖茶吧」也趁勢推以仙女紅茶為基底，添加粉粿、白桃果肉的「桃粿仙女紅茶」，傳遞茶香交織果香的清甜滋味；「凍凍泰式綠奶茶」則可嘗到青茶凍與綠奶茶帶來的豐富茶香，標榜每口濃醇滑順，全家會員於28日前買搖搖茶吧全系列飲品，原價65元、特價49元。