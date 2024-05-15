精確計時公司SiTime Corporation推出專為AI資料中心應用所設計的Chorus系列時脈產生器。相較於獨立的振盪器和時鐘，這款以MEMS為基礎的新一代時鐘系統單晶片（ClkSoC），提供10倍的效能提升，而且體積縮小一半，展現SiTime於該領域之領導地位。

Chorus採用創新工藝，將時鐘、振盪器和諧振器技術整合於單一晶片，不僅簡化系統時鐘架構，設計時程更縮短多達6週；SiTime藉由結合Chorus與最近收購的Aura Semiconductor計時產品線，進一步實現提供高度差異化完整解決方案組合的策略。

隨著AI運算需求激增，資料中心對高傳輸率和低功耗的需求正快速成長。彭博智庫最新報告指出，「AI資料中心硬體市場每年以33％的驚人速度成長，預計2027年將達到2,000億美元的規模。」AI硬體的快速升級週期將是執行資料和運算密集型AI工作負載的重要關鍵。

SiTime行銷執行副總裁Piyush Sevalia表示：「AI帶動了資料中心對高傳輸率和低功耗的龐大需求，而擁有獨特優勢的SiTime可協助應對這些挑戰。在Chorus推出之前，硬體設計人員需使用獨立產品，例如時鐘、振盪器和諧振器，導致在效能方面必須做出妥協。Chorus整合時脈產生器能解決這些問題，再次印證我們如何以獨特方式顛覆計時市場。」

整合MEMS諧振器的Chorus能克服傳統時脈產生器的限制、消除雜訊問題，並將諧振器阻抗與時鐘匹配；此外，Chorus最多可取代四個獨立振盪器，將計時電路板空間縮減至多50％；伺服器、交換器、加速卡和智慧型網路介面卡等資料中心設備都是Chorus的應用效果。

SiTime Chorus SiT91211和SiT91213時脈產生器主要特色包括：更高效能、簡化設計、更小尺寸、低RMS相位抖動、靈活頻率／輸出／電壓、降低功耗、優異頻率穩定度等，符合最新PCIe標準，並具有時鐘故障監控，提高系統穩定性。

目前Chorus系列樣品已提供給戰略客戶，一般樣品將於2024年下半年開始提供；這款新產品的推出，將進一步鞏固SiTime在時鐘整合解決方案領域的領導地位，滿足AI浪潮帶來的龐大精準計時需求。