國民黨與民眾黨共20名立委即將於18日赴太平島考察，南海行動聯盟於15日舉行記者會，對於本次藍白陣營登島行動表達支持，並呼籲蔡英文總統與準總統賴清德正視南海問題的嚴重性，強力捍衛我國傳統南海主權與漁民權益。

國民黨立委蘇清泉表示，中華民國擁有太平島74年，「搞不清楚民進黨政府在怕什麼？」過去前總統陳水扁與馬英九都曾在任內登上太平島，「蔡英文卸任前登島，難道不是美事一樁？」

蘇清泉提到，既然民進黨不敢登島，便由在野立委來做，國民黨與民眾黨預計18日搭機前往太平島，但屆時恐怕變數會在17日立法院院會將針對國會改革法案進行表決大戰，可能要逐條表決，因此不確定院會結束時間，時間可能到半夜，非常不希望民進黨採取拖延戰術阻擾隔天藍白立委要登太平島行程。

南海行動聯盟召集人黃德北指出，國際仲裁庭於2016年7月12日宣布南海仲裁案結果，將中華民國擁有的太平島降格為岩礁。

黃德北說，定義為「岩礁」而不是「島嶼」，便不具有周邊延伸200海浬海域的專屬經濟區，行經的台灣漁船將會面臨包夾在菲律賓、與越南兩國之間，如此導致漁民安全和經濟利益都會有疑慮。

黃德北提到，蔡政府於當時剛上任時，對此仲裁案表示尊重，台灣屏東東港的漁民為此發起「保南海、護漁權、保祖產、護主權」的登太平島行動，導致後來在全國輿論壓力下，民進黨政府才轉而對仲裁案提出異議。

黃德北說，近期南海主權爭議再度升溫，蔡政府卻毫無因應之道，且不敢登島，只怕擔心得罪美國，導致我南海利益遭各國忽視，他呼籲蔡英文總統卸任前與準總統賴清德上任後，都能正視南海問題嚴重性，公開向國際社會嚴正表達立場，主張依據中華民國政府早於1947年公布的「南海諸島位置圖」，說明中華民國擁有太平島、南海諸島及周邊水域主權。

南海行動聯盟提出的4點訴求包含，第一，向國際社會發表「南海主權及立場白皮書」說帖；第二，強化太平島防務能力；第三，定期派遣海軍及海巡署執行捍衛海疆及南海護漁任務；第四，加強南海相關議題的國民教育。