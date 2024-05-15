健行科大舉辦日式會席料理廚藝展演，學生大開眼界。(健行科大提供／呂筱蟬桃園傳真)

為增進學生餐旅實務技能暨國際視野之開展，健行科技大學餐旅管理系今天舉辦國際文化交流系列活動，繼義大利廚藝展演之後，這次廚藝展演主題為「日本料理廚藝展演講座─進入會席料理的殿堂」，邀請到日本實習合作飯店KPG HOTEL ＆RESORTふふ熱海的料理長神山亮師傅，為學生展演日本會席料理。

餐旅系楊舒涵主任表示，在傳統日本料理中，會席料理為現今普遍性最高、相對大眾化的宴席料理，最基本的會席料理包括下酒前菜、湯品、生魚片、燉煮料理、燒烤料理、油炸料理、蒸煮料理、醋漬料理、米飯、味噌湯、醬菜、水果及點心。

這次廚藝展演為前菜、生魚片、蒸飯3道料理，不僅精緻而且相當費工，光是食材即多達40多項。此外，為了展現具日本風格的擺盤技巧，還特別搭配空運來台、造型多樣化的器皿，營造日式典雅風格。展演現場氣氛熱絡，見習的學子眼見大開，都表示不僅見識到大師的風範與精湛的廚藝，更深切體會到登錄為世界遺產的「和食」其博大精深的特色。

楊舒涵主任表示，學校每年持續邀請不同國家的主廚至校展演，藉此拓展學生視野，同時也能達到國際文化交流的機會。餐旅系教授廚藝的老師黃經典也提到，為增進學生實務經驗，特別找大四學生許以柔等4位同學負責協助本次示範教學的前置作業，近距離感受大師級的廚藝指導，學生們直呼大開眼界。

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