為建立民眾防災意識、落實防災教育向下紮根，新北市政府將在今年暑假期間舉辦一系列專屬國小學齡學童的消防兒童夏令營活動，並於113年5月15日12時至6月5日24時開放報名，凡就讀或設籍新北市國小1至6年級(即今年暑假後就讀之年級別)皆可依活動辦法至消防局官方網站(http://www.fire.ntpc.gov.tw)或透過Line活動官方帳號(@2024camp)進行線上報名，今年活動報名時間非常充裕，有興趣的市民朋友千萬不要錯過；同時在今(15)日上午10時30分在新北市府3樓逗點室舉辦開跑記者會，由副市長朱惕之代表市府共邀民眾一起學習防災新知，同時也感謝協力單位為防災教育的付出，並致贈感謝狀。

新北市消防局舉辦的兒童夏令營，已經開始可以報名囉，請認明官方網站以防被詐。（翻攝畫面）

推廣防災教育一直都是市府重點施政目標，又今(113)年4月3日花蓮近海發生芮氏規模7.2大地震造成人命傷亡，為深耕防災觀念及宣導平時災害應變重要性，本次新北消防兒童夏令營活動特別增加地震防災項目，例如「如何準備緊急避難包」、「地震車模擬體驗」，及新加入「星火求生記」AR遊戲、「防災知識互動闖關」等防災主題，精心設計多項消防關卡，透過分組競賽互動遊戲完成闖關，讓學童能從寓教於樂的歡愉氣氛中學習防災應變，了解正確防震、防火、防溺及緊急避難逃生要領，期許所有學童都能擁有一個充滿意義且永遠難忘的快樂暑假!

新北市消防局舉辦的兒童夏令營，已經開始可以報名囉，請認明官方網站以防被詐。（翻攝畫面）

今年消防兒童夏令營場地規劃於板橋、新莊、中和、新店、三重、樹林、汐止等地區，共計辦理14場次、提供2,800名學童參加；其中所有參加本次活動學員，皆能免費獲得消防局特創「防災摺疊收納背包」，不僅外型好看，亦非常適合當作平時準備防災物品之緊急避難包。

新北市副市長朱惕之表示，歷年消防夏令營深獲學童及家長喜愛，每年報名踴躍，感謝協辦單位慈濟慈善事業基金會相關單位(板橋慈濟靜思堂、三重慈濟靜思堂、新店慈濟感恩堂、汐止慈濟靜思堂、中和慈濟靜思堂)、新泰國中及樹林高中提供場地，讓參與的學童能在安心安全的環境充分伸展及活動，期待小朋友們都能獲得滿滿防災知識及難忘回憶。