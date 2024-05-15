國土計畫法對原鄉地區規定50公尺範圍內有3戶以上認定為部落，土地劃定為農業發展第4類，3戶以下不認定部落，引起竹縣原民反彈，縣議員劉建民15日肯定原民處長雲天寶為鄉親爭取權益的努力，希望原民會訂定「原住民土地使用規則草案」，也要爭取保障原民建物合法化。雲天寶指對草案已提出相關建議，請國土署和原民會採納修正。

雲天寶表示，國土署和原民會訂定的原住民土地使用規則草案有12條，用意要為2戶以下列為國土保育區的建築做解套，同時也規範3戶以上，但還是有很多不合理之處，縣府也提出意見認為應該修正。

雲天寶指非都市土地編定公告，105年5月1日前的建物，有合法機會，依法可編定為丙種建地，容許使用住宅及服務設施等23種項目，草案應該對原鄉土地全面訂定容許使用項目，不能僅針對「住宅」合法化部份訂定。

此外，草案對原鄉住宅申請「一生一次」變更編定及興建住宅計畫，以新竹縣的經驗，必須取得環境敏感區各目的事業主管機關同意，要須委託專業技師和建築師簽證，過程冗長，對原民是一筆龐大負擔，還要經過鄉村區整體規畫，指認空間區位等限制條件，增加申請「一生一次」的困難度，國土署應該修正。

雲天寶說，草案對合法補照的建物面積計算方式，是可以解決原鄉長期以來補照面臨建蔽率問題，但建議修改為107年4月30日以前的既有建物，維持原區域計畫法已編定的甲、乙、兩種建築用地，才能維護原民權益。

雲天寶並指出，過去原民部落因災害辦理遷村是以目前使的作業須知辦理，而草案擬定建築用地規畫興辦事業計畫，規則內容規範很多，從環境敏感區位安全調查到整體財務計畫，並無法簡化任何流程，若有部落發生災害要緊急辦理遷村，條文加入需鄉村區整體規畫要求，恐造成遷村計畫延宕，建議國土署和原民會刪除。