中國最新航母「福建」艦海試

近一周來，在中美緊張白熱化之際，美國空軍1架電子偵察機一直沿著中國海岸線執行監視任務。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）14日報導，美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）核武資訊項目主任克里斯登森（Hans M. Kristensen）分享的飛行追蹤數據顯示，這架編號6414847的美國間諜機在中國沿海戰略區進行偵察的動向。這架RC-135U偵察機從日本沖繩島嘉手納空軍基地起飛，每次都改變航線，先後在5月7日、9 日、10 日和13 日，進行了多次長航時飛行。

它5月7日飛了8小時，飛越菲律賓以北的呂宋海峽（Luzon Strait），接著繞飛中方控制的南海西沙群島，並在珠江三角洲附近盤旋。接著5月9、10日兩天，它都各飛了6小時，穿過東海，向北飛行，到達中國東北部的黃海。而5月13日它在上海附近盤旋，接著轉向台北，然後改變航線，向北穿越東海，最後飛到山東附近的黃海上空，這才返回基地。

Over the past week, RC-135U Combat Sent (6414847) has been doing sweeps along Chinese coastline: 3 northeast and 1 south.



It collects electronic data to locate/identify radar signals to determine detailed operating characteristics and capabilities. https://t.co/Hu6haF0dtq pic.twitter.com/bcybR0hopZ — Hans Kristensen (@nukestrat) May 13, 2024

RC-135U「戰鬥派遣」（Combat Sent）電子偵察機5月9日、10日和13日偵察的區域靠近上海，而中國海事安全部門先前已宣布，相關海域為中國最新航母「福建」艦5月1—9日海試的禁區。

最近RC-135U的航線顯示，偵察聚焦在中國海岸線，當地分佈了大批雷達和信號發射器。而美方偵察可以全面評估對手的能力和意圖。然而，美國經常出動有人和無人平台，在東海和南海定期偵察，RC-135U只是其中之一。

北京大學旗下智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）說，儘管美國經常在中國海岸附近巡邏，但嚴格遵守了「國際空域」（international airspace）規定。而最近的統計數字顯示，近4年來，美國在相關區域的偵察次數大增，每年至少達1,000 架次。