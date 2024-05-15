台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員安芝儇今（15）日出席冰品代言活動，也是她在台灣的第一個獨立代言。安芝儇日前宣布要在高雄定居，如今行李都搬得差不多了，特別喜愛鞋子跟熊熊，這次都有特別帶過來；也帶了韓國的拖鞋等小物，希望台灣的家也有韓國家的溫暖。

安芝儇受訪時，用標準的中文說：「高雄很熱！」坦言平常不喝飲料、咖啡，但會去買冰棒吃。高雄市長陳其邁先前得知安芝儇要定居高雄後，大方在臉書留言歡迎她，讓她覺得很驚訝，謝謝這麼多人願意給予支持，笑言若工作越來越多、賺更多錢的話，有可能在台灣置產。

台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒（趙宜莉）先前因為膚況問題，被許多網友熱議，甚至被某些人惡意中傷。身為隊上的舞監與夥伴，安芝儇以過來人身分鼓勵一粒：「一粒是寶藏女孩，有看到最近很多人罵她，我在韓國也有遇過這樣的事，就想鼓勵一粒，惡評會讓她變更好，變成進步的動力。」