一名網友近日分享，在網路上看到地方政府舉辦公務員限定的聯誼活動，男生名額全部額滿，但女生參加人數太少，甚至擴招到外縣市，讓他不解，現在的女生都去哪裡相親？引發網友討論。

地方政府每年都會舉辦未婚男女的聯誼活動，台中市政府2024年的聯誼活動也在日前開跑，是結合警消、都發等工程機關的單身聯誼。一名網友在PTT表示，日前朋友傳給他看市府的公務員聯誼活動公文，內容是台中的聯誼活動第一階段共5個場次，男生全部額滿，女生還有名額，於是開放外縣市單身女性公務員參加。

對此，原PO驚訝，回想3年前哥哥參加醫師公會聯誼，那時女生報名速度比男生還踴躍，甚至還有空姐報名，感嘆這種有限定職業的聯誼，能過濾掉8+9，上班、生活條件也相同，有很多相似之處，是挑選優質男性的好機會，好奇女公務員都跑去哪裡相親了。

原PO指出，哥哥3年前參加醫師聯誼，聽到當時女生報名速度比男生還踴躍。（翻攝自PTT）

貼文PO出後，不少網友認為聯誼活動女生少很正常，「任何聯誼形式，都是男人數>女人數吧」、「門檻比女人平常挑男人還低的話，沒有去的必要」、「誰要跟公務男結婚」；還有人表示，女生挑另一半都是往上找，「CEO徵女友才會一堆女的去吧」、「男人看臉、女人看錢，所以醫師徵伴才能吸引女生參加」。