全障運聖火進基隆 邱佩琳勉勵選手：享受比賽、盡情發揮

113年全國身心障礙國民運動會今年首辦聖火傳遞，15日上午抵達基隆市，由副市長邱佩琳代表，與教育處副處長徐嬿立及基隆商工校長洪光賢陪同，在國立基隆商工迎接遠道而來的南投聖火團隊，共同交接聖火。邱佩琳也勉勵選手保持平常心享受比賽，為自己與基隆爭取榮耀。

基市府教育處表示，全障運會為兩年舉辦一次的全國性運動盛會，今年由南投縣政府承辦，並首度為身障選手規畫聖火傳遞，自5月8日開始繞行各縣市，項目以帕拉林匹克、帕拉運之運動項目為主，賽事將於5月24日至28日舉行，共計有16項競賽。

邱佩琳代表市長謝國樑對選手信心喊話，肯定首度辦理的聖火傳遞活動給予身障選手尊榮感，請參賽選手務必維持良好的健康狀態，帶著平常心將這一年來辛苦訓練的成效發揮在競技場上，勉勵選手享受比賽、盡情發揮，超越上一屆5金8銀7銅的成績，為自己也為基隆市爭取最高榮耀。

徐嬿立表示，市不府分對象推廣全民運動，本次參加「113年全障運」代表隊共計181人，參加項目計有田徑、游泳、羽球、桌球、健力、保齡球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球及特奧籃球等10項競賽項目，期待基隆市運動代表隊能再創佳績。

113年全國身心障礙國民運動會聖火15日上午抵達基隆市，由副市長邱佩琳（前排右三）代表交接聖火。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）