樂天桃猿外野手成晉14日進行左膝十字韌帶重建手術，本季確定報銷，副領隊沈鈺傑透露，原本成晉還想與傷共存，這段時間還曾出賽2、3場，最後經過精密檢查後醫生建議動刀，「畢竟去年他全勤出賽，他也是很沮喪，也知道球隊在等他。」

成晉是去年全聯盟唯一120場全勤出賽野手，但在今年春訓自辦熱身賽時跑壘弄傷膝蓋。沈鈺傑透露，成晉在傷後休息一段時間後恢復出賽，同時進行保守治療，「一開始覺得還可以撐，但比到5局後膝蓋就會沒力量，就覺得不太行。」

後來到醫院進行精密檢查後，醫生建議成晉動刀對他未來職業生涯會比較好，「復健第1階段大概6個月，大概要到11月，球季也結束了，如果第1階段復健順利的話就可以進行更高強度的訓練。」

「他也覺得很遺憾，沒辦法撐下去。」沈鈺傑轉述，成晉在受傷後確定要動刀時心情十分沮喪，「他也知道球隊在等他，開季球隊狀況沒有很好，如果有他加入一定會很好，但就是沒辦法。」

沈鈺傑說：「我有看過他的報告，他也有打給我，說對球隊很抱歉，我跟他說把復健做好，明年再開始，希望春訓能夠健康回歸。」

而另一位因為腦震盪下二軍的隊長林立，目前已到二軍進行訓練，沈鈺傑表示，目前他還差一些訓練還沒做完，防護員評估後就能出賽，「主要是打擊跟實戰，畢竟他已經離開賽場1個月，現在他到二軍也代表已經準備到一定的階段，距離可以出賽應該不會太久。」

總教練古久保健二也說：「成晉報銷對球隊外野戰力而言一定是會影響，現在阿立也是不在的情況，所以就以現有球員去努力了。」