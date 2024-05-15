「真人版蛇姬」林采緹今（15日）出席潮流情趣品牌記者會，透露她去年砸3百萬投資情趣用品，擔任品牌執行長，短短3個月就業績回本，期許今年達到破億業績。她為了副業考取2張性學執照，目前仍不斷精進自我，她今透露前陣子消失半年，都是在認真讀書，「考完還是要精進，如果之後要做性諮商、開課，都要提前做好準備」。

林采緹表示，她當初會有意投資情趣品牌，是因為某任男友在恩愛時突拿出按摩棒助興，之後她開始對這塊領域產生興趣。她不諱言，現在與男友也偶爾會用情趣用品助興，事後也會討論效果。

她除了投資情趣品牌，也有投資男友的餐廳，業績方面都算穩定，但因為餐廳開在百貨裡，每月抽成實在高得嚇人，不過2人還是樂觀的抱持著打開知名度的看法在經營。她說，雖然2人在事業上合作，但財務劃分得相當清楚，不會過問彼此的經濟狀況。同時她也透露，今年在稅務方面要繳交6位數的稅金。

林采緹說，她與男友交往2年多，沒有聊過結婚的事，雙方都有默契地認為現在的戀愛關係就挺好。喜歡小孩的她也說，不排斥再生二胎，「還是要看對象是誰，因為有了小孩就結婚，就很容易會有錯誤」，強調不會因為有了小孩就再次的衝動踏入婚姻。