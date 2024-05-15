南寶執行長許明現表示，近期研發重心在高效能產品，如耐熱的製程用膠，可應用在半導體、電子產業，將持續加強推廣。目前應用在半導體、電子產業的製程用膠市場規模約200億元，發展潛力可期。此外，亦持續實行產品品項縮減，以提升生產效率。

南寶第一季營收49.9億元，年增10.2％，在整體營運效率提升及產品結構優化的效應持續發揮，營業利益率15.4％，較去年同期提升4.3個百分點，創同期新高，淨利7.06億元，EPS5.86元。

許明現指出，今年整體來看客戶需求緩步回溫，將更專注把握各領域成長商機。除在既有的領域穩固產業地位，提升市占率，也希望成長的來源更多元。可應用在半導體、電子產業的製程用膠是我們重點開發的領域之一，也持續尋求透過併購拓展產品線和應用領域的機會。

南寶認為，鞋材接著劑業務目前觀察品牌之間成長動能雖略有差異，然大致庫存水位健康，需求回溫；期待新產品與應用的效應逐漸顯現及取得新訂單下，達成優於產業成長。

工業與其他消費性產業用接著劑客戶需求緩步回溫，木工、紡織用膠雖受終端美國市場需求較弱影響，但衰退幅度已顯著收斂，期待緩步復甦回歸成長。

建材營收主來自澳洲，去年產品價格已調整，預期今年產品價格與營收漸趨於穩定，持續成長。塗料業務已回復成長動能，今年著重在提升獲利表現。