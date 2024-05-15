新加坡副總理兼財政部長黃循財今將接替執政20年的李顯龍，成為星國60年前獨立以來的第4位總理。國民黨主席朱立倫今在中常會強調，中華民國過去幾年為何沒辦法像新加坡成為世界的新加坡、地球上最耀眼的亮點，也沒辦法讓所有國際企業與人才走來台灣，這是我們自己要反省。

朱立倫表示，李顯龍領導新加坡20年，也是他20幾年的老朋友，親眼與大家共同見證新加坡20年來的進步繁榮，前總理李光耀讓世界認識新加坡，前總理吳作棟讓新加坡走向全世界，李顯龍則讓全世界最好的人才、國際的企業、世界的朋友都走進新加坡，感謝新加坡在關鍵時刻扮演關鍵的角色，讓世界更和平、兩岸更和平。

朱立倫指出，李顯龍在卸任前的訪談當中，提到新加坡最重要的三件事情：社會的凝聚力、長期的規劃，加上政治的和諧跟良善，他說新加坡絕對不可以走向平庸，也絕對不可以走向民粹主義、部落主義、本土主義，否則將會走向落後衰敗，李顯龍的經驗是很大的警示。

朱立倫質疑，中華民國為什麼沒有辦法像新加坡一樣？短視、獨霸的執政者忽略在野黨的良善諫言，讓台灣無法凝聚社會共識、沒有長遠的規劃、無法向上提升。朱痛批，賴清德準從選完到今天，空白了4個多月，兩岸沒有更和平，國際沒有更相信台灣安全，國內的爭議議題、朝野關係沒有進展，甚至倒退。

「期待賴清德讓國家的利益大於民進黨的政黨利益，讓民進黨的政黨利益超越民進黨個人、派系的利益。」朱立倫表示，520即將到來，國民黨已經展現最大的誠意、善意，提出具體可行的建言、政策，期待透過立法院朝野合作，共同努力。