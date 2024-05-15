檢警15日解剖釐清張姓男子死因，警方攜帶鑄鐵木椅等10多種犯案凶器到場。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

家屬指遭虐打致死的張男體無完膚，頭部遭打凹，死狀淒慘，嫌犯很殘忍，根本泯滅人性。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣中寮鄉露營業者謝姓男子疑不滿張姓員工的工作態度，11日深夜在露營區動私刑，謝男等4人以掃把、水管等10多種工具虐打張姓員工致死，4嫌收押，檢警15日解剖相驗，拒透露死因，避免4嫌串證；家屬悲慟說，案發後嫌犯燒金紙還滅證，質疑預謀殺人。

據了解，42歲謝男承租中寮鄉1處露營區，也出租雅房收取租金維持營運，聲稱露營區租屋居住打零工的47歲張姓男子工作速度太慢，甚至手腳不乾淨，會偷飲料喝，11日深夜謝嫌等4人對張男動私刑，以掃把、水管、鑄鐵木椅等10多種工具將張男虐打致死。

檢警15日對死者解剖相驗，由於4嫌收押迄今，對於案發經過仍避重就輕，拒絕交代案情，暫時不透露死因，避免4嫌串證，強調全力偵辦中。

「有什麼深仇大恨，竟然打成這樣！」家屬悲慟指出，張男全身體無完膚，頭部遭打凹，七孔流血，死狀淒慘，嫌犯很殘忍，根本泯滅人性，沒有良心，太可惡了，連畜牲都不如。

家屬指出，12日凌晨接獲警方通知趕到露營區，看見嫌犯在現場燒一大堆冥紙，還涉嫌滅證，質疑嫌犯是不是事先都把冥紙買好了，根本是預謀殺人；他們打死人耶，事後卻談笑風生，毫無愧疚感，若業者真的不滿意他的工作態度，把他趕走就好，竟然打死他，人死了還汙辱他偷飲料，令人情何以堪！