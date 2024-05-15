基隆市政府交通處15日證實，基隆捷運總經費在今年1月核定後，預估將修正到1093億元，因為相關營建成本高漲，初估暴增近400億元，基隆市要負擔的部分自原先規畫的48億元上升到72.23億元。

基隆市議會15日進行市政總檢討，議員俞叁發表示，外傳基隆捷運在今年1月行政院核定後，總經費又持續暴增到突破千億元，他擔心屆時基隆市的財政將無法負擔。

基隆市交通處長王圳宏表示，今年1月31日行政院核定了基隆捷運的綜合規畫，核定的總經費是697億元，基隆市需負擔的部分約為48億元。但隨著營建成本的暴增，新北市進行設計時，發現總經費將會暴增，15日上午開會時，盤點出來的總經費預估已達1093億元，較原先增加396億元。

王圳宏透露，暴增的經費以工程經費為主，增加了約380億元。其次是用地費，計增加了1.6億元。至於在基隆市負擔的部分，預估增加了24億元，基隆市要負擔的基捷總經費上看到72.23億元。

王圳宏指出，新北市後續將報請行政院修正核定的計畫，避免汐東線今年3月發包流標的情況。

至於基隆市因應基隆捷運經費暴增部分，基隆市將依循先前的規畫，運用基隆捷運軌道建設基金來支應，基隆市政府將會於本月起，以捷運基金方式向公營行庫提出融資的財務計畫。市府將依程序，在公共債務委員會通過後，向公營行庫提出融資。

基隆市長謝國樑表示，目前基隆市支應基捷建設的相關經費，暫時不會有問題。