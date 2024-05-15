新政府即將在520上台，有鑑於過去8年出現不少錯誤政策，影響台灣教育發展，全國教師工會總聯合會今天特別召開記者會，從改善教育環境、落實尊嚴勞動、確保退休權益等三個面向提出建議。

全教總提出這三個面向的15個建議，包括：一、揚棄「仇師毀校」政策，重建教育信賴指數；二、檢討錯誤雙語政策，回歸正常教學；三、調降幼教師生比，邁向台灣幼教2.0；四、改善特教環境，落實修法精神；五、強化公共治理，健全私校退場機制；六、修正私校法，終結私校小聯考亂象。

七、防制校園霸凌，應深化家長課責：八、依法行政，調薪應含導師費與特教加給；九、落實行政減量，主管職務加給單一化；十；改善代課教師權益，應大幅調整鐘點費；十一、終結錯誤政策，2025五一國定假；十二、履行政府責任，依法撥補退撫基金。

雙語教育自2018年開始實施，全教總表示，這項政策在教育現場有如災難，雙語課程，老師須先將領域專業名詞翻譯為英語再教學，讓英語不好的學生有如坐在教室裡的客人。雙語教育造成學科與英語雙貧乏、危及學生基本學力，也加大M化危機、加劇城鄉落差、傷害教育公平性、傷害國家競爭力。

全教總呼籲新政府正視並停止該項無法源根據、違背教學專業、傷害國家競爭力的雙語教育政策，落實「多語台灣、友善英語」，才能保障學生受教權。

全教總要求新政府修正私校法，終結私校小聯考亂象。全教總表示，長年以來，部分私校精挑細檢的招生模式，造成惡性的升學軍備競賽，對國家鼓吹就近入學、教學正常化的教育政策，也是一大諷刺。全教總認為政府應嚴肅面對此一扭曲國教本質的招生亂象，以更具體的作為強化私校治理。

全教總期許新政府與新國會能透過私校法修法，以及私校各類型補助款的增減，對於嚴重影響國教品質的私中考試入學方式加以引導及規範，讓國教階段的孩童在教學正常化的環境中，進行多元探索與適性發展。