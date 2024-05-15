法務部長蔡清祥即將卸任，15日與媒體進行最後一次茶敘時感性說，他從基層檢察官幹起，服務公職42年，5進5出法務部，最喜歡的工作還是基層檢察官。媒體問他有離開法務部長一職有無其他工作規劃？他說：「目前沒有」，媒體詢問下周一（520）後最想做什麼？他笑說：「睡到自然醒」。

蔡清祥是總統蔡英文任內擔任法務部長，任期長達5年10個月，是史上任期最長的法務部長。

蔡清祥在最後一次與媒體茶敘時，娓娓道出他42年的公職經歷、18年的檢察行政工作，他說，他從基層檢察官做起，歷任主任檢察官、檢察長、調法務部辦事、一、二、三審檢察機關、法務部檢察司長、主任祕書、常務次長等職，5進5出法務部，「但應該不會再進了」他笑說。

「這麼多年的公職，我最喜歡的工作是基層檢察官」蔡清祥說，檢察官是維護社會、國家的公平正義，讓該負責的人受到制裁，協助被害人能走出陰霾。他認為，檢察官也應該歷練行政工作，這有助於檢察官工作，因此他非常樂於到司法官學院為年輕的司法人員分享他的經歷及看法。

媒體詢問蔡清祥，在他42年的公職中有無最難過的事？蔡清祥僅輕描淡寫說「難過的事，就勇敢面對它」。

媒體詢問檢察官被視為行政官性質，要如何保有司法官的中立屬性時，蔡清祥說，檢察官是司法官，但兼具有行政性質，須遵照法律規定行事，不受行政影響。檢察官須遵守「檢察一體」，上下一心，以團體辦案，這帶有行政屬性，但不會影響其司法官中立性。

他說，對於敏感案件，外界多有其各自主觀看法，但他相信檢察官是依證據小心求證，本於專業辦法。

最後蔡清祥說一段他當年赴美國哈佛大學進修的糗事，他當年認識該校圖書館的職員瑪麗（Mary)，但因他剛到美國，人生地不熟，且英文不算流利，某次在路上遇到貌似瑪麗的金髮美女，一時高興打招呼「Are You Mary？」，結果對方不是瑪麗，還以為他是問「Are You Married？」(你結婚了嗎？），搞得雙方都尷尬不己。