高雄警方發現一輛黑色轎車邊開車邊抽菸，上前盤查一開窗卻發現車內有濃濃K菸味，搜出一盒已使用過的k盤。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市新興區11日晚間近10點，新興分局五福二路派出所員警巡邏時，發現一輛黑色轎車邊開車邊抽菸，於是攔停上前盤查，一開窗卻發現車內有濃濃K菸味，一查更發現開車的20歲陳姓男子遭通緝，陳男遭警方上銬帶走前，與同車男姓友人深情擁抱，讓一旁派出所所長不禁發出「姨母笑」。

陳男開車於11日晚間9點55分行經經民生一路與忠孝一路口，因邊開車邊抽菸遭警方攔查，被發現車內有濃濃K菸味，經搜查找到一盒已使用過的k盤，陳男坦承持有，更被警方查出陳男剛於10日遭南投地檢署發佈為詐欺通緝犯。

陳男接獲遭通緝消息時，一臉不可置信說「我通緝？」，確認通緝事實後更崩潰大喊「太扯了」，原來陳男長期未居住戶籍地址，都沒收到開庭通知書而遭通緝，被警方上銬帶走前，與同車的21歲康姓男友人擁抱達數十秒道別，深情景象讓一旁的五福二路派出所所長許益菁不禁發出「姨母笑」。

警方表示，除塵男因持有毒品及通緝犯身分遭逮捕外，同車的21歲康姓男子、21吳姓男子也依法驗尿釐清是否有使用毒品，提醒民眾如因案被傳喚到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分。

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