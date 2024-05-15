重機車友的跑山聖地之一「阿婆灣」，目前該路段雙黃線已裝設回復式導桿。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

重機車友的跑山聖地之一「阿婆灣」，鄰近路段雙黃線已裝設回復式導桿。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣台3線阿婆灣是重機跑山聖地，但交通事故頻傳。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣台3線阿婆灣是重機跑山聖地，不少重標騎士在該路段壓車、高速過彎，常釀成死傷車禍，轄區中埔分局與交通部公路局雲嘉南養護工程分局曾文工務會勘、研議後，在阿婆灣鄰近區域雙黃線裝設回復式導桿，希望能有效避免、降低駕駛人任意跨越雙黃線、壓車過彎或其他危險駕駛行為。

中埔分局指出，台3線阿婆灣商店附近路段交通事故頻傳，為降低該路段肇事發生，經與雲嘉南養護工程分局曾文工務段共同會勘後，決議在台3線311.8到312.2公里路段的雙黃線，距離長約300公尺路段增設回復式導桿，該工程已由曾文工務段於5月初完工。

中埔分局表示，增設交通回復式導桿設施，主要警示用路人過彎時應減速慢行。希望能有效避免並降低駕駛人因在該路段任意跨越雙黃線、壓車過彎或其他危險駕駛行為，呼籲汽機車駕駛人，在行經山區彎道時，應減速慢行，保障自己和其他用路人生命、財產安全。