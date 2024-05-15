桃園市經發局15日於市政會議中提出，桃園市近10年人口成長率約12.6％，住宅部門用電成長率約26.8％，工業部門佔比約67％，但趨勢顯示近10年工業用電無明顯變化，一年內停電事故共437件，呼籲台電儘速盤點電力設備並增加經費及人力，避免跳電事故頻繁發生。

經發局表示，桃園市近10年人口成長率約12.6％，由205萬8328人成長至231萬7445人，住宅部門用電成長率約26.8％，工業部門佔比約67％，趨勢顯示近10年工業用電無明顯變化。統計近1年停電事故共437件，台電設備不良101件及電纜不良161件，佔約60％；樹竹及外物觸碰造成停電事故130件，佔約29.7％；其他因素包含用戶設備等佔45件，約佔10.3％。

經發局建議，台電短期內應儘速全面盤點電力設備並分析電力事故原因，並就近2個月桃園供電狀況進行分析及說明供電設施維修作業、供電品質是否到位。另為降低停電頻率，穩定桃園的供電品質，請台電就上開精進改善規畫與市府建立專案機制，掌控改善進度及作為。經發局也建請中央儘速提高台電公司之維修經費及巡檢人力，用以持續建置電力設備及汰換新既有電力纜線及設備。

經發局表示，穩定供電措施需提高經費及人力，經費使用部分包括二次變電所設備汰換、饋線自動化擴建、配電線路設備汰換及系統改善；人力則是預防性檢測、裸露線路被覆蓋、阻斷路徑及全日監控加速饋線自動化。

經發局也說，桃園人口持續成長及未來產業需求，如航空城產專區、龍科三期、桃園大矽谷等電力基礎建設需增加變電所及饋線，呼籲台電公司加速建置龍科三期龍潭超高壓變電所，並建議航空城規畫2處變電所配合整體開發期程設置，應比照龍潭科學園區案，及早於企業申請前興建變電所。